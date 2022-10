इस साल बाजार में केवल ब्रांडेड ग्रीन पटाखे

कच्चे माल की कीमतों में उछाल, उत्पादन में 40% की गिरावट

पटाखों को फोड़ने पर समय की पाबंदी के कारण मांग में गिरावट

दीपावली नजदीक आने के साथ ही राज्य भर में पटाखों की खुदरा दुकानें सज रही हैं। वहीं इस साल कच्चे माल की ऊंची लागत और कम उत्पादन के कारण व्यापारियों और दुकानदारों पर भारी असर पड़ रहा है। शहर के व्यापारियों का अनुमान है कि उत्पादन में भारी गिरावट के कारण पटाखों की कीमतें विविधता के आधार पर 20% से 50% तक बढ़ सकती हैं।

चेन्नई के एक पटाखा खुदरा विक्रेता पुनीथन ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों और कार्डबोर्ड जैसी पैकेजिंग वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अधिकांश पटाखों की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। हरित पटाखों पर बारिश और कानूनी मुद्दों से उत्पादन प्रभावित हुआ। उद्योग के हरे पटाखों की ओर जाने से उत्पादन में 70% की गिरावट आई है। आईलैंड ग्राउंड के एक व्यापारी और एसोसिएशन के प्रतिनिधि पीर अनीस राजा ने कहा, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मानदंडों के अनुसार पटाखों का निर्माण समय लेने वाला है और निर्माताओं को अभी इस पद्धति को अपनाना बाकी है।

महामारी के बाद के प्रभाव अभी भी बने हुए हैं और व्यापारियों का मानना है कि इस साल बिक्री के पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है। कोयंबटूर में भी, कच्चे माल की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे इस साल पटाखों की कीमतों में तेजी आई। कोयंबत्तूर रिटेल क्रैकर सेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वी चिन्नूसामी ने कहा, स्पार्कलर का एक बॉक्स जो पिछले साल 50 रुपए था, अब 65 - 70 रुपए में बेचा जा रहा है। फैंसी क्रैकर का एक टुकड़ा पिछले साल 60 रुपए की दर से बढ़कर 70 रुपए हो गया है। तमिलनाडु भर के व्यापारियों ने राज्य से ऑनलाइन और ऑफलाइन पटाखों की अनधिकृत बिक्री पर नकेल कसने का आग्रह किया।

उत्पादन में 40% की गिरावट

पटाखा निर्माता एस श्रीनिवासन बताते हैं कि शिवकाशी में सभी इकाइयों में उत्पादन में 40% की गिरावट आई है। यह कच्चे माल की कीमतों में उछाल के बाद है, जिनमें से कुछ को आयात करना पड़ता है, और पटाखों को फोड़ने पर समय की पाबंदी के कारण बाजार की मांग में गिरावट आई है। शिवकाशी के निर्माता ने कहा, ऐसी स्थिति से पटाखों की दरों में वृद्धि हुई है।

आइलैंड ग्राउंड में पटाखों की बिक्री सोमवार से

चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड में पटाखों की बिक्री सोमवार से जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। 45 दुकानों के खुलने की तैयारी चल रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालय, पिकअप और ड्रॉप की सुविधा और फूड कोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द ही तैयार हो जाएंगी। पिछले साल ग्रीन पटाखों की प्रामाणिकता को लेकर ग्राहकों की शिकायतों के बाद निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि इस साल केवल ब्रांडेड ग्रीन पटाखे ही बाजार में आएंगे।

