Tamil Nadu : DMK पूर्व विधायक अशोकन को हत्या के प्रयास के आरोप में 3 साल की कैद

Former DMK MLA Ashokan convicted of attempt to murder : डीएमके के पूर्व विधायक अशोकन को विशेष अदालत ने पत्नी और सास की हत्या के प्रयास में दोषी मान कर 3 साल की कैद और 11,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।