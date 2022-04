तमिलनाडु सरकार ने संपत्ति कर में की 150 फीसदी तक बढ़ोतरी, एआईएडीएमके ने साधा निशाना

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक चेन्नई में 1,801 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में बनी आवासीय इकाइयों के लिए संपत्ति कर की दरों में 150 फीसदी संशोधन किया गया है।

Tamil Nadu government hikes property tax by up to 150 percent