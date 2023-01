तमिलनाडु में 18 साल में पोलियो का कोई मामला नहीं

Dec 31, 2022



डीपीएच ने पोलियो वैक्सिन की आंशिक खुराक देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Tamil Nadu has had no wild Polio cases reported for the past 18 years in the State and 11 years in India.

चेन्नई. सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय ने 4 जनवरी, 2023 से निष्क्रिय पोलियो वायरस (आईपीवी) की आंशिक खुराक की संशोधित अनुसूची जारी की।

स्वास्थ्य सेवाओं के सभी उप निदेशक को लिखे एक पत्र में डीपीएच ने कहा कि तमिलनाडु में राज्य में पिछले 18 वर्षों और भारत में 11 वर्षों से पोलियो के कोई मामले सामने नहीं आए हैं।

पत्र में कहा गया है कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आंशिक आईपीवी की अतिरिक्त तीसरी खुराक की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार, एचपीवी की दो खुराक 6 और 14 सप्ताह में त्वचा के अंदर दी जाती हैं और संशोधित कार्यक्रम में 9-12 महीने की उम्र में एक अतिरिक्त खुराक शामिल होगी। डीडीएचएस को 1 जनवरी 2023 से संशोधित कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है।