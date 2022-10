तमिलनाडु में 2 लाख से अधिक तालाब और सिंचाई के छोटे स्रोत लेकिन केवल 90,000 ही उपयोग में

जलाशयों पर अतिक्रमण की मार

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, तमिलनाडु में 2 लाख से अधिक तालाब और सिंचाई के छोटे स्रोत हैं, लेकिन अभी केवल 90,000 ही उपयोग में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण किए गए सभी जलाशयों को बहाल करना संभव नहीं है।

अधिकारी ने कहा कि अध्ययन से पता चला है कि अतिक्रमण, खराब रखरखाव और निर्माण के लिए भूमि के अवैध उपयोग से सिंचाई क्षमता के साथ लाखों हेक्टेयर का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टैंकों को बहाल करने के लिए डब्ल्यूआरडी केंद्रीय जल संसाधन विभाग के साथ काम कर रहा है।

अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कोयंबत्तूर, सेलम और धर्मपुरी सहित कुछ जिलों में इस योजना के तहत 200 टैंकों को बहाल करने का प्रस्ताव रखा है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जलाशयों को बनाए रखने और बहाल करने से भूजल स्तर में काफी सुधार होगा क्योंकि वर्तमान में अधिकांश पानी समुद्र में बहता है और बर्बाद हो जाता है। इससे बचने के लिए तमिलनाडु में छोटे टैंकों को अपग्रेड कर छोटे जलाशय बनाने की भी योजना है। इस संबंध में विभाग ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। अधिकारी ने कहा कि उपलब्ध वित्त के आधार पर काम किया जाएगा।

