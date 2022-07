चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश, नीलगिरी में स्कूल, कॉलेज बंद

अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट के साथ बारिश जारी रहेगी

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि चेन्नई के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को चेन्नई और उपनगरों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई। उपनगरीय क्षेत्रों मेडवाक्कम, एकतांगल, अलंदूर, पल्लावरम, मीनम्बाक्कम, क्रोमपेट, पूनमल्ली, और अन्य क्षेत्रों में भी भारी वर्षा हुई। विभाग ने कहा कि शहर में अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी।

नीलगिरी और वालपरै के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोयंबत्तूर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि वालपरै तालुक में स्कूल और कॉलेज बारिश के कारण दो दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसी तरह नीलगिरी के कलक्टर एसपी अमृत ने ऊटी, गुडालूर, कुंडाह और पंडालूर तालुकों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। इस बीच बारिश जारी रही, जिससे पेड़ गिरने और मिट्टी के खिसकने की मामूली घटनाएं हुईं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु के पांच जिलों के लिए अगले तीन दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की।

Tamil Nadu is likely to continue to experience rainfall