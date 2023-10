Tamilnadu Minister Senthil Balaji को चेन्नई अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया

चेन्नई Published: Oct 09, 2023

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी (V Senthil Balaji) , जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, स्वास्थ्य जांच के लिये उन्हें चेन्नई में सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। Minister Senthil Balaji, arrested by ED in money laundering case, brought to Chennai government hospital for health checkup.

