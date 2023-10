Chennai Police ने मुठभेड़ में दो हिस्ट्रीशीटरों को मार गिराया, एक घायल

चेन्नईPublished: Oct 12, 2023 02:27:29 pm Submitted by: Naresh Dhawan

पुलिस मुठभेड़ों में तीन हिस्ट्रीशीटरों को गोली मारी गई; दो की मौत, एक अस्पताल में भर्ती घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गये। मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। Three history-sheeters shot in police encounters; Two died, one admitted to hospital

