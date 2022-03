जल प्रबंधन में तमिलनाडु देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित

- तमिलनाडु ने दक्षिण क्षेत्र की श्रेणी में कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किए

चेन्नई. तमिलनाडु को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले जल प्रबंधन में तीसरा पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जल संसाधन विभाग के सचिव संदीप सक्सेना ने नई दिल्ली में ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा।

तीसरे स्थान के अलावा, तमिलनाडु ने दक्षिण क्षेत्र की श्रेणी में कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किए जैसे चेंगलपट्टू जिले में वेल्लापुदुर पंचायत के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ पंचायत, मदुरै निगम के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, कृष्णगिरी जिले में कावेरीपट्टिनम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पहला स्थान। तमिलनाडु में हुंडई मोटर्स के लिए उद्योग क्षेत्र के तहत दूसरा स्थान और कन्याकुमारी जिले में विवेकानंद केंद्र के लिए गैर सरकारी संगठनों में दूसरा स्थान मिला।

जल शक्ति मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन करने के लिए देश भर में जमीनी स्तर का अध्ययन करता है। पुरस्कार का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों, संस्थानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, व्यक्तियों आदि सहित सभी लोगों को प्रोत्साहित करना है। 2050 में देश की पानी की जरूरत लगभग 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होगी, जबकि मौजूदा जरूरत 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर है।

