कला और विज्ञान के दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए तमिल अनिवार्य

अब तक पहले वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य थी तमिल

तमिलनाडु में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए तमिल विषय पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दूसरे वर्ष के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह राज्य भर के कला और विज्ञान कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों पर लागू होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में अधिकांश विश्वविद्यालयों ने दूसरे वर्ष में तमिल विषय नहीं है क्योंकि यह प्रबंधन के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीदासन विश्वविद्यालय, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय और पेरियार विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य द्वारा संचालित अन्य विश्वविद्यालयों ने दूसरे वर्ष में तमिल की शुरुआत नहीं की है। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कॉलेजों के बीच एक समान शिक्षा प्रदान करना हैं।

वर्तमान में 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं जो हर साल कई लाख छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। अधिकारी ने कहा कि तमिल की शुरुआत आगामी सेमेस्टर परीक्षा से की जाएगी। सभी संस्थानों को दूसरे वर्ष में तमिल शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है। हर संस्थान के प्रबंधन से उनके द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रस्तावित 10 सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज भी दूसरे वर्ष में तमिल लाने के उपाय को अपनाएंगे। तमिल सभी कॉलेजों के लिए समान होगा। सेमेस्टर परीक्षा भी सामान्य होगी। प्राधिकरण दूसरे वर्ष में तकनीकी संस्थानों में भी तमिल को शुरू करने पर विचार कर रहा है। हालांकि उपाय प्रारंभिक चरण में है। इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इस मामले में सभी लोगों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

Tamil to be mandatory for 2nd year Arts Science students