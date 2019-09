Tamilnadu : बीच उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों के दो गुट भिड़े

Tamilnadu: Two groups of Presidency College students clashed at the Beach suburban railway station : बीच उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर को प्रेसिडेंसी कॉलेज के दो छात्र गुटों में झड़प हो गई है। दोनों गुटों में एक दूसरे पर डंडे और हॉकी स्टिक चलने लगे जिससे कई छात्र चोटिल हो गए।