Tamilnadu - विक्रवांडी से तीन उम्मीदवारों ने लिए नाम वापस , दो सीटों पर 36 प्रत्याशी मैदान में

Tamilnadu - Three candidates withdrawn from Vikravandi, 38 candidates in two seats in the fray

विक्रवांडी और नांगूनेरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 36 प्रत्याशी मैदान में है। नाम वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को विक्रवांडी से 3 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस लिया।