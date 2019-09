Tamilnadu : राज्य में फिर मंडरा रहा है dengue का खतरा

Tamilnadu: 8-month-old infant dies of dengue fever in Chennai, 1 more death suspected

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन आने वाले बुखार के मामले 3000 से बढक़र 4,500 तक पहुंच गए है।