Tamilnadu : तटीय जिलों में अलर्ट

The coastal districts have been alerted due to the Cauvery water raelease at a velocity of 50 thousand cubic feet by night.

कावेरी का पानी रात तक 50 हजार घन फीट के वेग से छोडऩे के बीच तटीय जिलों को अलर्ट कर दिया गया है।