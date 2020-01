विधानसभा सत्र आज से

Opposition is expected to raise the issue regarding the delay in the release of seven life convicts in the Rajiv Gandhi assassination case

इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों की रिहाई में हो रही देरी वाले मुद्दे को भी उठाए जाने की उम्मीद है