Tamilandu : दिन-दहाड़े दो सूने मकानों में सेंधमारी कर लाखों के गहने व नकदी उड़ाई

Broken millions of jewels and cash in two deserted houses in broad daylight : महानगर में दिन-दहाड़े हुई दो अलग-अलग चोरी की वारदातों ने सबको हैरान कर डाला। चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और लाखों के नकदी पर हाथ साफ कर दिया।