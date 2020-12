पलानीस्वामी, स्टालिन ने जगनमोहन को दी जन्मदिन की शुभकानाएं

चेन्नई.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी (TamilNadu chief minister K. Palaniswami) ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

On the joyous occasion of Hon'ble Chief Minister of AndhraPradesh @ysjagan 's birthday, I would like to convey my warm felicitations to him and wish him many more happy returns of the day. pic.twitter.com/YAJa3pN4te

पलनीस्वामी ने रेड्डी को बधाई संदेश कहा, "आपके जन्मदिन के खुशी के मौके पर मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।" उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आंध्र प्रदेश के लोगों की मजबूती और जोश के साथ सेवा करने के लिए आपको कई और वर्षों सेवा प्रदान करे।"

On behalf of the DMK and people of Tamil Nadu, I wish Hon'ble Andhra Pradesh Chief Minister and my good friend @ysjagan a very happy birthday.



I also wish him many more years of service to the people of his state and our country.#HBDYSJagan