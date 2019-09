Tamilnadu: कीळडी संग्रहालय बनाने का कार्य जल्द होगा शुरू : पांडियराजन

Tamilnadu: Construction of Keeladi Museum will start soon: Pandiarajan

तमिल संस्कृति मंत्री मा. फोई पांडियराजन ने कहा कि कीळड़ी में पुरातात्विक संग्रहालय निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होगा।