राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को दी पोंगल की बधाई

On the joyous occasion of Pongal and Sankranthi, I extend my best wishes and greetings to the people of Tamilnadu.

पोंगल और मकरसंक्रांति के इस खुशी के अवसर पर मैं राज्य की जनता को बधाई देता हूं।