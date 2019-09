Tamilnadu : जहां एटीएम पर बुजुर्गों की मदद के नाम पर, हाथ साफ करता था ये गैंग

Tamilnadu: Haryana gang committed more than 1000 crimes in 14 states :

जिस ATM में कोई बुजुर्ग पैसे निकालने के लिए जाता है उसी एटीएम में Gang का सदस्य पीछे पीछे चला जाता है। वहां पहुंचकर वह नकदी उस बुजुर्ग की नकदी निकालने की प्रक्रिया में मदद करने की कोशिश करता है। उनका कार्ड लेता है और उसे एक छिपाकर रखी गई चुंबकीय कार्ड रीडर डिवाइस के माध्यम से स्वाइप कर लेता है।