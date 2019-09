Tamilnadu: परम्बीकुलम-अलियार परियोजना में अब न हो किसी प्रकार की देरी : दुरैमुरुगन

Tamilnadu: There is should no delay in the Parambikulam-Aliyar project now: Duramurugan

डीएमके के कोषाध्यक्ष एस. दुरैमुरुगन ने पलनीस्वामी से परम्बीकुलम-अलियार परियोजना में अब किसी प्रकार की देरी नहीं करने का आग्रह किया।