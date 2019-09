Tamilnadu: अगर आप रहते है इन इलाकों में, तो रखें मोबाइल का पावर बैंक चार्ज

Tamilnadu: Parts of Chennai to face power cut on Friday : TNEB, महानगर में चामियर्स रोड, आर के पुरम और बिशप गार्डन सहित कई क्षेत्रों में शुक्रवार को 7 घंटे के लिए बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी।