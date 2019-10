Tamilnadu : प्रवासियों ने गांधी जयंती पर क्यों कहा No ...................

Tamilnadu: Plastic boycott campaign begins with rally and resolution:

तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में बुधवार को गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर ट्रिप्लीकेन स्थित तेरापंथ जैन भवन में ‘से नॉ टू प्लास्टिक’ नामक सप्तदिवसीय प्लास्टिक बहिष्कार महाभियान की शुरुआत की गई।