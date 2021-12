नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री राजेन्द्र बालाजी पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, छह टीमें कर रही तलाश

- गिरफ्तारी के लिए छह टीमों का गठन

चेन्नई.

राज्य में वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एआईएडीएमके सरकार (AIADMK Govt) में दूध और डेयरी विकास मंत्री रहे के. टी. राजेंद्र बालाजी (milk and dairy development portfolio in the AIADMK government- K T Rajenthra Bhalaj) की नौकरी के नाम पर ठगी मामले में पुलिस की छह टीमें तलाश कर रही हैं। पुलिस ने घोटाले से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जबकि विपक्ष ने कहा कि वह कानूनी रूप से इस मामले का सामना करेंगे।