कल 9 मिनट पंखा, एसी, फ्रिज व टीवी बंद न करें: Tangedco

Tamilnadu power sector gears up for 9-minute lights off moment: बिजली विभाग ने फील्ड में काम करने वाले लाइनमैन, सुपरवाइजर, जेई व एसडीओ स्तर के अधिकारियों को रात 8 बजे से 10.30 बजे तक दफ्तरों व ग्रिड में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।