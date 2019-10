Tamilnadu: पुरातत्व व पारंपरिक तमिल औषधियों पर चलेगी नियमित विशेष कक्षा

For the purpose of educating students on archeology and traditional Tamil medicines, the state government has decided to run special classes for government school children on a regular basis.

पुरातत्व व पारंपरिक तमिल औषधियों पर विद्यार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नियमित तौर पर विशेष कक्षा चलाने का निर्णय लिया है।