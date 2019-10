Tamilnadu : चोरो ने किया कमाल, चुराए पहिए, छोड़ गए कार

Thieves steal all four wheels of car in Chennai

अपने घर के बाहर खड़ी नई कार से मंदिर जाने के लिए सुबह उसका मालिक कार के पास आया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा चोरों ने कार के चारो पहिए चुरा लिए हैं।