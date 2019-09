जलशक्ति अभियान में तुत्तुकुड़ी तीसरे नम्बर पर

Tamilnadu: Tuticorin at number three in Jalashakti campaign

- जिला कलक्टर संदीप नंदूरी ने कहा

- 254 जिलों में से मिली है यह रैंकिंग