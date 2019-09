Tamilnadu: रोजवुड ट्री की चोरी के आरोप में दो जनों को भेजा जेल

Two men sent to jail for theft of Rosewood tree

देनकानीकोट्टै तालुक के कुल्लाट्टी के जंगल में वन विभाग के अधिकारियों ने रोजवुड ट्री की चोरी करने के आरोप में डोडामंजू गांव निवासी ए. एरप्पा (38) और एम. वीराबथिरम (33) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।