Tamilnadu : कौन बनेगा तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष

Muruganandam of Coimbatore also in the race for the post of president:

चेन्नई. तमिलनाडु भाजपा की कमान कौन संभालेगा यह यक्ष प्रश्न में सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों के मन मस्तिष्क में कौंध रहा है।

गौरतलब है कि तमिलईसै सौंदरराजन के तेलंगाना प्रदेश की राज्यपाल बन जाने के बाद यह पद ख़ाली है। वे 2014 से पार्टी की प्रदेश प्रमुख थी।



कई दिग्गज है कतार में : आपको बता दें इस दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री Pon Radhakrishnan सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं जिनकी नजर अध्यक्ष पद पर है।

राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और 2021 में विधानसभा Election होंगे। इससे पहले पार्टी अपनी जमीन पक्की करना चाहती है।

चाहिए करिश्माई नेतृत्व और लोकप्रिय चेहरा: मौजूदा दौर में तमिलनाडु भाजपा को एक करिश्माई नेतृत्व और जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा चाहिए। हालाँकि अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं।

इस बीच एक नए विकल्प के रूप में भाजपा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयोजक ए.बी. मुरुगानन्दम का नाम सामने आया है। स्थानीय मीडिया में भी उनके नाम की चर्चा है।



नरेंद्र मोदी के कऱीबी : वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रमुख अमित शाह के कऱीबी और RSS से जुड़े हैं। वे भाजपा की युवा इकाई में कई पदों पर रहे और विद्यार्थी वर्ग से अच्छा नाता रहा है। इस वजह से प्रदेश भाजपा की बागडोर उनको सौंपे जाने की चर्चाएँ प्रबल हुई है।