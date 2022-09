रिक्तियों को तुरंत भरने की कोई योजना नहीं

तान्जेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिक्तियों को तुरंत भरने की उसकी कोई योजना नहीं है। पावर यूटिलिटी 10,000 गैंगमैन की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। तान्जेडको में 50,000 से अधिक रिक्तियां हैं, जिससे वायरिंग, बिजली कनेक्शन, दोष आदि जैसे क्षेत्र के काम प्रभावित होते हैं। हाल ही में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने पुष्टि की कि 50,000 रिक्तियां थीं, लेकिन उन्हें भरने का आश्वासन नहीं दिया।

तान्जेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे स्मार्ट मीटर लगाने के बाद रिक्तियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और फिर नियुक्तियां करेंगे क्योंकि उसके बाद जनशक्ति की आवश्यकता कम हो जाएगी। इसके अलावा तान्जेडको की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 50,000 रिक्तियों को भरना असंभव है। अधिकांश मानसून तैयारियों का काम पूरा कर लिया गया है। 2147 सब-स्टेशनों में मेंटेनेंस का काम भी पूरा कर लिया गया है।

Tangedco in no hurry to fill 50K vacant positions