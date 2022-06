शिक्षकों ने खुद पैसा खर्च कर स्कूल में उपलब्ध करवाई सुविधाएं, अब बढ़ा नामांकन

सरकार ने अतिरिक्त पदों की मंजूरी भी दी

वेलूर. काटपडी के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश आकर्षित करने के लिए खुद का पैसा खर्च किया है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रावधान, शौचालय, पेयजल, खो-खो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रशिक्षण, ड्राइंग में प्रशिक्षण, स्काउट्स की उपलब्धता सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं शामिल हैं। जूनियर रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस, हाई टेक लैब, दैनिक ऑनलाइन क्विज कक्षाएं, 15,000 से अधिक पुस्तकों के साथ पुस्तकालय और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं ने भी नामांकन बढ़ाने में मदद की है।

teachers launch campaign to boost enrolment in govt schools