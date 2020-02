तंजावुर मंदिर अभिषेक पर दक्षिण रेलवे संचालित करेगी स्पेशल ट्रेनें

तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम ने भी राज्य भर से तंजावुर के लिए 3 फरवरी से 100 से अधिक विशेष बसों का संचालन करने की घोषणा की है।

TNSTC will operate more than 100 special buses to Thanjavur from all the districts in Tamil Nadu