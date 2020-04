चेन्नई में कोरोना वायरस के सात नए मामले, 10 लाख घर होंगे स्कैन

Ten lakh houses to come under Scanner in chennai: चेन्नई में कोरोना वायरस से अब युद्ध स्तर पर लड़ाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। रविवार से नगर निगम अमले के 16 हजार कर्मचारी घर-घर जाकर इस वायरस के बारे में लोगों का सर्वे करना शुरू कर दिया है।