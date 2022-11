न लंच ब्रेक होगा न टी ब्रेक, आधार लिंक के लिए काउंटर हर रोज सुबह 10.30 बजे से शाम 5.15 बजे तक खुले रहेंगे

चेन्नईPublished: Nov 29, 2022 07:33:09 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

तान्जेडको ने कहा, अगर अधिकारी आधार लिंक के लिए पैसे मांगेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई

the Aadhaar linking counter should be functioning continuously without any lunch break or tea break

the Aadhaar linking counter should be functioning continuously without any lunch break or tea break

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तान्जेडको) ने आधार को बिजली सेवा कनेक्शन से जोड़ने के लिए एकत्र की गई किसी भी राशि की शिकायत करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संबंधित अनुभाग अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे व्यक्तिगत रूप से देखें कि इस कार्य के लिए हमारे किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी उपभोक्ता से कोई राशि एकत्र नहीं की जानी है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।

तान्जेडको निदेशक वितरण ने आधार लिंकिंग विशेष शिविर में बिजली मंत्री के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक ने कहा कि आधार अपडेशन कार्य के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उनके बैठने की व्यवस्था के लिए पंडाल प्रदान किया जा सकता है। संबंधित कार्यकारी अभियंता / वितरण को निर्देश दिया कि वे अपने अनुभाग कार्यालयों का प्रतिदिन निरीक्षण करें और प्रत्येक काउंटर में आधार लिंकिंग कार्य की प्रगति की निगरानी करें। यदि कोई समस्या आती है, तो उसे तुरंत आईटी विंग के संज्ञान में लाया जा सकता है और समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है।

यदि मौजूदा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम पर्याप्त नहीं है या बहुत धीमा पाया जाता है, तो एक अतिरिक्त पीसी जोड़ा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार लिंकिंग कार्य किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए। विशेष काउंटर कार्य समय है त्योहार/राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर रविवार सहित प्रत्येक दिन सुबह 10.30 बजे से शाम 5.15 बजे तक। यह सुनिश्चित करने के लिए आधार लिंकिंग काउंटर बिना किसी लंच ब्रेक या टी ब्रेक के लगातार काम करते रहना चाहिए। तदनुसार अनुभाग अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की व्यवस्था की जा सकती है।

निदेशक वितरण ने कहा कि सेवा कनेक्शन के मालिक को नाम हस्तांतरण उनके द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होगा। उन्होंने कहा, आधार लिंकिंग के लिए प्रासंगिक विवरण के साथ सभी अनुभाग कार्यालयों में एक फ्लेक्स बैनर प्रदान किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक तान्जेडको के किसी भी स्वीकृत भुगतान मोड के माध्यम से अपना नियमित भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि पहले ही निर्देश दिया गया है।

पढ़ना जारी रखे