दूध से बने उत्पाद भी हुए महंगे

चेन्नई Published: March 05, 2022 09:32:53 pm



चेन्नई. आविन ने विभिन्न प्रकार के घी, दूध पाउडर, दही और आइसक्रीम की कीमतों में 3-20 रुपए की बढ़ोतरी की है। आविन के घी के लिए अंतिम मूल्य संशोधन 17 जुलाई, 2020 को और मिल्क पाउडर के लिए 19 सितंबर, 2019 को किया गया था। हालांकि, दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक लीटर घी (जार) की कीमत 515 रुपए से बढ़ाकर 535 रुपए और प्रीमियम घी की कीमत 555 रुपए से बढ़ाकर 585 रुपए कर दी गई है। इसी तरह, दही की कीमत 27 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए और बादाम पाउडर की कीमत 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। आविन के इस कदम से निजी कंपनियों द्वारा घी की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 20-30 रुपए प्रति लीटर महंगा है।

2017 तक, निजी ब्रांडों के मुकाबले आविन घी 110-120 रुपए सस्ता था। आविन के अधिकारियों ने कहा कि घी और दूध पाउडर की कीमत निजी ब्रांडों की तुलना में सस्ती बनी हुई है। एक अधिकारी ने कहा, डेयरी किसानों के लाभ के लिए कीमतों में दो साल बाद नाममात्र का संशोधन किया गया है। आविन दूध की कीमत में पिछले साल 16 मई को 3 रुपए की कटौती की गई थी। अधिकारी ने कहा, हालांकि, आविन ने महामारी के दौरान दूध खरीद मूल्य कम नहीं किया है।

एआईएडीएमके ने की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग

एआईएडीएमके के समन्वयक ओ पनीरसेल्वम ने इस बढ़ोतरी की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से लोगों पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया। कोविड -19 महामारी के बाद राज्य सामान्य स्थिति में लौट रहा है और अब लोग रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संभावित वृद्धि से डरते हैं। ऐसे में आविन के दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों पर और भी बोझ पड़ेगा। लोगों का मानना है कि सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आविन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि, दूध एजेंटों ने कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए दावा किया कि संशोधित दरों को लागू करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया।

आविन ने कितने रुपए की बढ़ोतरी की

एक लीटर घी में - 20 रुपए की बढ़ोतरी

प्रीमियम घी की - 30 रुपए की बढोतरी

स्किम्ड मिल्क पाउडर- 40 रुपए प्रति किलो की बढोतरी

सादा दही - 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी

विशेष दही- 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी

