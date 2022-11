लोकसभा चुनाव की रणनीतिः भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने 60 केंद्रीय मंत्रियों को तमिलनाडु का दौरा करने भेजा

The BJP-central leadership has asked around 60 union ministers to tour Tamil Nadu and inform the voters about the Centre's welfare measures.

भाजपा विधायक नैनार नागेंद्रन ने कहा, पार्टी इजाजत दे तो विधायक पद से इस्तीफा दूंगा, लोकसभा में उतरूंगा

चेन्नई Published: November 19, 2022 07:21:07 pm

तिरुनेलवेली. भाजपा विधायक दल के नेता नैनार नागेंद्रन ने विधायक पद से इस्तीफा देने और तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा व्यक्त की है। स्वतंत्रता सेनानी वी ओ चिदंबरनार की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विधायक ने कहा, निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर मेरी पार्टी अनुमति देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। साथ ही एआईएडीएमके नेता एडपाडी के पलनीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम को यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से मिलना चाहिए कि एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल करे।

पहले उन्होंने कहा था कि एक विधायक के लिए पुनर्मतदान करदाताओं के पैसे खाएगा जब कांग्रेस के दिवंगत सदस्य एच वसंतकुमार ने 2019 में नंगुनेरी विधायक के रूप में इस्तीफा देने और कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। नागेंद्रन ने कहा, मेरा एकमात्र उद्देश्य है अधिक लोगों की सेवा करना। तिरुनेलवेली लोकसभा क्षेत्र विशाल है और अगर मैं इसका प्रतिनिधित्व करता हूं तो मैं और अधिक लोगों की मदद कर पाऊंगा।

उन्होंने दावा किया, वीसीके नेता तिरुमावलवन ने जमीनी हकीकत को समझे बिना अलग तमिलनाडु की मांग पर टिप्पणी की है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन नीति-आधारित नहीं है और इसलिए यह लोकसभा चुनाव से पहले टूट भी सकता है। भाजपा- केंद्रीय नेतृत्व ने लगभग 60 केंद्रीय मंत्रियों को तमिलनाडु का दौरा करने और केंद्र के कल्याणकारी उपायों के बारे में मतदाताओं को सूचित करने के लिए कहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा से मुसलमानों और ईसाइयों को भी लाभ होगा।

