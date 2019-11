Tamil Nadu : नशीला पदार्थ खिलाकर परिवार को लूटा, चंद घंटो में पुलिस ने दबोचा

A cook from Nepal gave sedative-laced food to his former employer, his family members, security guard and driver at Kilpauk , Chennai and escapes with valuables, arrested : कीलपॉक पुलिस ने लूट के मामले की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर आरोपी को पकडक़र सलाखों के पीछे डाल दिया।