बेकार कपड़ों से खिलौने बना रही, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं

- चेन्नई की रेशमा मल्लिकनाथ की पहल

- कपड़ों की कटिंग से लेकर बिक्री तक खुद ही सभाल रही

चेन्नई Published: May 20, 2022 08:24:57 am

entrepreneur Reshma हमारे देश में कपड़ों का अपव्यय बढ़ रहा है। कपड़े के कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (60 बिलियन वर्ग मीटर) कचरे में चला जाता है। लेकिन चेन्नई की एक उद्यमी रेशमा मल्लिकनाथ ने इसे फिर से उपयोगी बनाने की दिशा में काम किया है।

रेशमा ग्राफिक डिजाइनर पति के साथ कुछ वर्षों के लिए कोयंबत्तूर चली गई और अपने खाली समय में सिलाई करने लगी। शुरू में केवल पर्दे और टेबल रनर पर काम किया। उसके कौशल पर दोस्तों का ध्यान नहीं गया। जल्द ही वह करीबी लोगों के लिए उत्पाद बनाने लगी। वे बताती हैं, पर्दे, गोलू पाउच, रिटर्न बैग और इस तरह की विभिन्न चीजें बनाने लगी। लोगों ने इसे पसंद किया। आखिरकार, उन्होंने मुझे इन्हें बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे कोई नुकसान नहीं

वे कहती है, इंस्टाग्राम स्टोर की शुरुआती पेशकश उन उत्पादों तक सीमित थी, जिन्हें वह पहले से ही बेच रही थी, लेकिन बाद में बच्चों के लिए लंच बैग और कपड़े के खिलौनों तक इसका विस्तार किया गया। जब लोग ऑनलाइन खिलौनों की खोज करते हैं, तो अधिकांश प्लास्टिक-आधारित होते हैं जिन्हें बच्चे लेते हैं और उसके तुरंत बाद फेंक देते हैं। इसलिए, मैंने कपड़े के खिलौने पेश किए जिन्हें एक बच्चा पकड़ सकता है और वे समय के साथ विकसित हुए। कपड़े के खिलौने का लाभ यह है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आपके बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। इस बीच वह माता-पिता को उन खिलौनों को वापस करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्हें वे बाहर फेंकने का इरादा रखते हैं, ताकि वह सामग्री का पुन: उपयोग कर सकें।

खुद का प्रिंट स्थापित करना चाहती है

वह बताती हैं कि कपड़े की कटिंग इस तरह से की जाती है कि अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो। यह ब्रांड का मुख्य उद्देश्य है। यदि कोई किफायती फैब्रिक बैग उपलब्ध है, तो कोई प्लास्टिक के बजाय उसका उपयोग कर सकता है। और अगर मेरी दुकान के माध्यम से दो से पांच लोग भी प्लास्टिक से दूर चले गए, तो यह बहुत अच्छा होगा। अब तक रेशमा काटने से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ खुद ही संभाल रही है। भविष्य में वह कपड़े पर अपना खुद का प्रिंट स्थापित करना चाहती है ताकि शुरू से अंत तक सब कुछ रेशमा द्वारा हस्तनिर्मित हो।

