Tamilnadu: सभी क्षेत्रों में एआईएडीएमके सरकार उपलब्धियां हासिल कर रही : पलनीस्वामी

The goal of the govt is to provide sufficient water for irrigation :Palaniswami

मेटूर में 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाल उद्यान का रविवार को मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने उद्घाटन किया।