TAMILNADU: जलाशय के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर जलापूर्ति में होगी वृद्धि

The water level of the Red Hills reservoir has reached 1,111 mcft

रेड हिल्स जलाशय का जलस्तर १, १११ एमसीफीट पहुंच गया है।