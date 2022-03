तेल, चावल और दाल सहित किराने की वस्तुओं की कीमत 10% बढ़ गई

पिछले दो सप्ताह में खाद्य कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

- घरों, होटलों पर असर

- व्यवसाय लगभग एक तिहाई कम हो गया

The price of grocery items, including oil, rice and dhal, have gone up by 10%.

चेन्नई Published: March 23, 2022 10:25:33 pm

चेन्नई. पिछले दो हफ्ते से भी कम समय में खाने की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी ने घरों और होटलों को समान रूप से प्रभावित किया है। यहां तक कि व्यापारियों को भी प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका व्यवसाय लगभग एक तिहाई कम हो गया है और लाभ कम हो गया है। एक थोक किराना स्टोर के मालिक ने कहा, तेल, चावल और दाल सहित किराने की वस्तुओं की कीमत 10% बढ़ गई है। इससे हमारे कारोबार में गिरावट आई है, क्योंकि ग्राहकों के पास थोक में खरीदारी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। पहले, लोग कम से कम एक किलो या दो चावल खरीदते थे, लेकिन अब वे केवल आधा किलो ही खरीदते हैं। कोयम्बेडु थोक बाजार परिसर के कई व्यापारियों ने कहा कि 500 में से 300 से अधिक दुकानें बंद हो गई। कोयम्बेडु फूड एंड ग्रेन्स होलसेल मार्केट के सचिव आर पुन्नियप्पन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विस्तारित लॉकडाउन के बाद खराब बिक्री ने कई छोटे स्टोर बंद कर दिए। पिछले दो वर्षों में साबुन, शैम्पू, पूरक आहार पेय की कीमतों में 30% की वृद्धि हुई है। 2019 में एक छोटे परिवार के लिए 4,000 रुपए का बजट काफी था लेकिन यह भी बढ़कर 5,600 रुपए हो गया है। एक गृहिणी ने कहा, तेल, दाल, अनाज, सब्जियां और ईंधन जैसी सभी चीजें महंगी हो गई है। जिसका मासिक किराना बिल 2019 में 3,000 रुपए से बढ़कर अब 4,400 रुपए हो गया है। लेकिन मेरे पति की आय वही रही और लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुई। एक शाकाहारी होटल के मालिक ने कहा, हम महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए और अब सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण स्थिति खराब हो गई है। पिछले दो सालों में हमारा कम से कम 30-35% कारोबार प्रभावित हुआ है।

Vinod Nair, president, The madras kirana merchants association

अब लोग जरूरत की चीजें ही खरीद रहे द मद्रास किराणा मर्चेन्ट्स एसोसिएशन चेन्नई के अध्यक्ष विनोद नायर ने कहा, यूक्रेन से आने वाली कुछ चीजों के चलते दाम थोड़े बढ़े हैं। हालांकि अभी कोई बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं इसके चलते भी बिक्री बहुत ज्यादा नहीं है। लॉकडाउन के बाद से लोग बहुत अधिक खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अब लोग जरूरत की चीजें ही खरीद रहे हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें