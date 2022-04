ताम्बे, बिजली व प्लम्बर सामग्री के दाम बढ़े

कीमतों में बढ़ोतरी से कारोबार की रफ्तार धीमी

- बिजली और प्लम्बर सामग्री की कीमतों में 8-12 प्रतिशत की वृद्धि

डीलरों ने कहा, ग्राहक सामग्री दरों में गिरावट का इंतजार कर रहे

The prices of electrical and plumbing materials surged at least by 8-12 per cent in the city.

चेन्नई Published: April 07, 2022 11:42:35 pm

चेन्नई. तार, एलईडी बल्ब, एयर कंडीशनर और सौर पैनल सहित बिजली के उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले तांबे की दरों में हाल ही में 8-12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2019 में एक स्क्वायर वायर (एक बॉक्स) 550 रुपए था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 850 रुपए कर दिया गया है। जैसे ही कीमतों में भारी वृद्धि हुई, ग्राहकों ने सौर पैनलों पर स्विच करने का फैसला किया। लेकिन उसकी कीमत भी एक हफ्ते में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 10,800 रुपए कर दी गई। तमिलनाडु इलेक्ट्रीशियन वेल-फेयर एसोसिएशन के महासचिव एमजे नागलिंगम ने कहा, उत्पाद की वास्तविक कीमत से अधिक, यह कर का बोझ है। हाल ही में, हमने दो मंजिला इमारत के लिए बिजली के काम के लिए 1 लाख रुपए का कोटेशन दिया था। उन्होंने हमें पड़ोसी जिलों से खरीदारी करने या वितरक से सस्ती दर पर खरीदने के लिए कहा। लेकिन कीमतें हर जगह समान हैं। उनका दावा है कि बिजली और प्लंबिंग सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण निर्माणाधीन इमारत को रोक दिया गया था। कई ग्राहक निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं पर सस्ते उत्पादों का विकल्प चुनते हैं। पिछले दो वर्षों की तुलना में, प्लंबिंग वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। एक नल 50 रुपए में बिकता था, और अब यह 90 रुपए है। पहले, लोग एक शानदार जीवन चाहते थे, जबकि वर्तमान में, वे वित्तीय संकट के कारण संघर्ष करते हैं।

दो महीने में दो सौ रुपए की बढ़ोतरी

ताम्बे की दरों में पिछले दो महीने में ही भावों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। दो महीने पहले अर्थिंग कॉपर 650 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा था जो अब 850 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह से कॉपर स्क्रेप के भाव दो महीने पहले 550 रुपए प्रति किलो थे जो अब बढ़कर 750 रुपए प्रति किलो हो गए हैं।

- लक्ष्मणसिंह निम्बाज, ताम्बे के तार के होलसेल व्यापारी, साहुकारपेट, चेन्नई।

LAXMAN SINGH NIMBAJ, BUSINESSMAN

