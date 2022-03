व्यापारियों ने कहा, यूक्रेन में युद्ध के असर से रसोई के बजट के गड़बड़ाने की संभावना, तेल की कीमतों में भी होगी तेजी

- 2,140 रुपए के पाम तेल का एक टिन अब 3,000 रुपए तक पहुंचा

the rise in sunflower oil prices has pushed up the prices of other oils as well

चेन्नई Published: March 05, 2022 10:25:25 pm

चेन्नई. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर रसोई के बजट पर नजर आने लगा है। दोनों देश भारत को लगभग 90 प्रतिशत सूरजमुखी तेल की आपूर्ति करते हैं। इससे अब थोक बाजार में कीमत लगभग 25 प्रतिशत बढ़ गई है। सूरजमुखी तेल की कीमतों में वृद्धि से अन्य तेलों की कीमतों में भी तेजी आई है।

तमिलनाडु ऑयल एंड सीड्स एसोसिएशन महासचिव टी चंद्रशेखरन ने कहा, हमें रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल नहीं मिल रहा है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। फरवरी में, 10 किलो सूरजमुखी के बीज का तेल 1,350 रुपए में बेचा गया था, जो अब बढ़कर 1,640 रुपए हो गया है। तिरुमंगलम में काथिरेसन ऑयल स्टोर के मालिक आनंदन पी ने कहा, कमी के कारण, हमें सामान्य 100 मामलों में सूरजमुखी के तेल के केवल 50 मामले ही मिल रहे हैं, और कीमत 130 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 170 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। खुदरा मूल्य में वृद्धि बहुत तेज है, और व्यापारियों ने कहा कि वे ग्राहकों से अधिक मांग देख रहे है। कई स्टोर सूरजमुखी तेल 200 से 250 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं।

छोटे भोजनालयों का लाभ मार्जिन प्रभावित

तिरुवत्तियुर में एक खुदरा तेल स्टोर के मालिक षणमुगम के ने कहा कि इससे इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित पाम तेल की कीमत युद्ध से पहले 160 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 230 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा, कमी के कारण सोमवार से कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापक प्रभाव चावल की भूसी के तेल की कीमत में भी परिलक्षित होता है। स्थानीय निर्माताओं ने चावल की भूसी के तेल की कीमत 143 रुपए से बढ़ाकर 165 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। युद्ध समाप्त होने तक इसके उच्च रहने की उम्मीद है। बढ़ती कीमतों ने छोटे भोजनालयों के लाभ मार्जिन को प्रभावित किया है।

अगले कुछ दिनों में इसकी दरों में भारी वृद्धि हो सकती है

एक दुकान के मालिक ने कहा कि हम 2,140 रुपए में पाम तेल का एक टिन खरीदते थे, जो अब 3,000 रुपए हो गया है। चूंकि हमारे अधिकांश ग्राहक निम्न वर्ग से हैं, इसलिए हम कीमत बढ़ाने में असमर्थ हैं। व्यापारियों के अनुसार, बहुत से लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संघर्ष के प्रभाव से अवगत नहीं हैं और कीमतों में वृद्धि के लिए व्यापारियों को दोषी ठहराते हैं। ग्राहक अभी भी इस बात से अनजान हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण कीमतें बढ़ती हैं। हालांकि, वे इसके लिए हमें दोषी ठहराते हैं, अगले कुछ दिनों में इसकी दरों में भारी वृद्धि हो सकती है।

Tej singh Mohrai, Businessman



सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा। तेल महंगा होने से विशेष रूप से गरीब एवं मध्यम वर्ग को अधिक परेशानी होगी। इससे अन्य चीजों के भाव भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है।

- तेजसिंह मोहराई, बिजनसमैन, तिरुपुर, तमिलनाडु।

