25 लाख भक्त आएंगे, केवल ढाई हजार को पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति, कपड़े की थैली लाने वाले भक्तों को लक्की ड्रा से मिलेगा उपहार

the town is expecting around 25 lakh people for the festival

कार्तिगै दीपम

Karthigai Deepam

चेन्नई Published: November 16, 2022 09:25:09 pm

तिरुवन्नामलै (तमिलनाडु). जिला प्रशासन ने घोषणा की कि केवल 2,500 श्रद्धालुओं को 6 दिसंबर को कार्तिगै दीपम में महादीपम की रोशनी देखने के लिए अन्नामलाईयार पहाड़ियों पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने यहां एक बैठक की अध्यक्षता की और महोत्सव को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जैसा कि शहर त्योहार के लिए लगभग 25 लाख लोगों की उम्मीद कर रहा है। 2,692 विशेष बसें और 14 विशेष ट्रेनें मंदिर शहर में संचालित की जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 1,160 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले नौ अस्थायी बस स्टैंड और 12,400 वाहनों की कुल क्षमता वाले 59 कार पार्किंग मैदान स्थापित किए जाएंगे। अस्थाई बस स्टैंड और कार पार्किंग में पीने के पानी की सुविधा, शौचालय और रोशनी होगी। हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर के अंदर तीन चिकित्सा दल तैनात किए जाएंगे। 10 बाइक एंबुलेंस और 15 एंबुलेंस के अलावा 14 किमी के गिरिवलम पथ पर 15 मेडिकल टीमें तैनात की जाएंगी।

सुरक्षा उपायों के तहत शहर में 12,097 पुलिस कर्मियों, 26 फायर टेंडर, 600 अग्निशमन और बचाव कर्मियों और 150 वन विभाग के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मंदिर के अंदर 169 सीसीटीवी और गिरिवलम पथ के आसपास 97 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 57 प्वाइंट पर पुलिस वाच टावर, 35 हेल्प बूथ और चार कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। 158 स्थानों पर पेयजल, 85 स्थानों पर 423 शौचालय तथा 460 स्थानों पर कूड़ेदान स्थापित किए जाएंगे। 101 स्थानों पर अन्नदान की अनुमति होगी और जो भक्त अपने उपयोग के लिए कपड़े का थैला लेकर आएंगे उन्हें लक्की ड्रा के आधार पर उपहार मिलेंगे।

