जब दो साल बाद मंच पर कदम रखा तो छलक पड़े खुशी के आंसू

- दर्शकों की ताली ने दो साल की कठिनाइयों को दूर कर दिया

- लोक कलाकारों की दो साल बाद मंच पर वापसी

Therukoothu (street theatre), an ancient folk art is the most popular form of drama in Tamil Nadu

चेन्नई Published: March 09, 2022 09:50:14 pm



चेन्नई. एक प्राचीन लोक कला थेरुकुथु (स्ट्रीट थिएटर) तमिलनाडु में नाटक का सबसे लोकप्रिय रूप है। ढाई साल के अंतराल के बाद, इन लोक कला कलाकारों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। तमिल महीने मासी - आवानी (फरवरी - सितंबर) में आयोजित कई मंदिर उत्सवों के दौरान पूरी रात देवताओं के रूप में कपड़े पहनना और नुक्कड़ नाटक करना हमेशा एक प्रमुख आकर्षण रहा है। हालांकि, कोविड -19 के प्रकोप ने नुक्कड़ नाटक करने वालों और लोकगीत कलाकारों की आजीविका को प्रभावित किया। मंदिरों के बंद रहने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के कारण, इन कलाकारों के लिए दोनों सिरों को पूरा करना मुश्किल था। राज्य भर में इन हजारों कलाकारों के पास दिहाड़ी मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। अब, जब से हालात सामान्य हो रहे हैं, पारंपरिक लोक कला (थेरुकुथु) को मंदिर उत्सवों में आयोजित किया जाने लगा है।

नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने कहा कि हालांकि लोग कला के प्रति आकर्षित हैं, फिर भी कई ग्रामीणों को नई छूट के बारे में पता नहीं है, जिससे उनकी बुकिंग की संख्या प्रभावित हो रही है। अपने अनुभव को साझा करते हुए, एक वरिष्ठ महिला-प्रमुख नाटक कलाकार, रासथी ने कहा, हमारी सबसे बड़ी निराशा लोगों के सामने प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थी। यदि प्रतिबंधों को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता, तो हम में से कई लोगों ने व्यवसाय को छोड़ दिया होता।

पिछले हफ्ते, जब मैंने दो साल में पहली बार मंच पर प्रदर्शन करने के लिए मंच पर कदम रखा, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जैसे ही हमने दर्शकों के सामने हरिचंद्र नाटक का प्रदर्शन शुरू किया, उनकी ताली ने पिछले दो साल में हमारे सामने आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया।

एक अन्य वरिष्ठ स्ट्रीट ड्रामा कलाकार, आतिमुलम ने बताया, महामारी ने हमारे जीवन पर एक बड़ा असर डाला है। प्रदर्शन के लिए किसी भी बुकिंग के बिना, हम में से कई एक बड़े वित्तीय संकट में रह गए थे। शुक्र है, 2022 हमारे लिए राहत लेकर आया। मंदिर उत्सव मध्य क्षेत्र के आयोजकों ने नुक्कड़ नाटकों की मेजबानी शुरू कर दी है, इस प्रकार, हम भी व्यवसाय में वापस आने लगे हैं।

जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा

नाटक अभिनेता पन्नई एम पी सिंगरा वेलन ने कहा कि स्ट्रीट ड्रामा कलाकारों के अलावा, लगभग 250 कलाकार और संगीतकार तिरुचि में इस तरह के मंच नाटकों पर निर्भर हैं। महामारी के कारण, हम में से अधिकांश अनजान रह गए थे। फिर हमने कला के रूप और कलाकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और भक्ति मंच नाटकों का प्रसारण किया।

एक नुक्कड़ नाटक टीम प्रति माह लगभग 15-20 आयोजनों में प्रदर्शन करती है

कई ग्राम उत्सव आयोजक अभी भी नुक्कड़ नाटकों की मेजबानी के बारे में निश्चित नहीं हैं। औसतन, एक नुक्कड़ नाटक टीम प्रति माह लगभग 15-20 आयोजनों में प्रदर्शन करती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या प्रति माह दस शो से कम है। पन्नई ने कहा कि आने वाले पूरे सीजन के साथ उन्हें उम्मीद है कि मध्य क्षेत्र में और अधिक नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे।

