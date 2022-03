किसी ने गहने बेचकर तो किसी ने उधार पैसे लेकर बच्चों को यूक्रेन पढ़ने भेजा, अब परिजनों के लिए बच्चों की वापसी प्राथमिकता

- अब तमिलनाडु में परिजनों के लिए बच्चों की वापसी प्राथमिकता

- बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित

चेन्नई Published: March 06, 2022 10:28:46 pm

चेन्नई. अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजकर उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च की। हालांकि ये माता-पिता इस बारे में अनिश्चित हैं कि भविष्य में उनके बच्चों के लिए क्या होगा, वे चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस आ जाएं।

यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही विनिता के बाई नवीनकुमार ने कहा कि उसकी बहन निप्रॉपेट्रोव्स में एक दूतावास के आश्रय में फंसी हुई है और उसने उसे लंबे समय के बाद मैसेज किया था। 13 साल पहले हमारे पिता की मृत्यु के बाद, मेरी मां पोनकुडी को हमें पालने के लिए खेतों में मेहनत करनी पड़ी। मेरी बहन के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए, उसे अपने गहने और जमीन बेचनी पड़ी। इसके अलावा, उसने विनीता को विदेश भेजने के लिए 40 लाख रुपए उधार लिए। । अब मेरी बहन रुबिज़ाइन में लुहान्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना मेडिकल कोर्स पूरा करने से कुछ ही महीने दूर है। हालाँकि मेरी माँ की मेहनत बेकार जाने वाली है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सुरक्षित घर लौट आए।

अब तक 5 लाख रुपए खर्च किए

खार्किव में खार्किव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की छात्रा वी शरुमथी की मां वी अनिथारानी ने कहा कि उनकी बेटी इस समय स्लोवाकिया में है। उन्होंने कहा, मेरे पति कतर में अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए केवल पांच महीने बचे हैं। अब, मुझे नहीं पता कि वह अपनी डिग्री कैसे प्राप्त करेंगी। इस बीच, खार्किव एविएशन इंस्टीट्यूट के नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे वी सूर्या की मां एम परमेश्वरी के लिए अब टेलीविजन समाचार और समाचार पत्र सभी परेशान कर रहे हैं। जब भी उसका मोबाइल फोन बजता है, वह सोचती है कि यह उसका बेटा है जो कॉल कर रहा है। सूर्या अभी पोलैंड में है और एक दूतावास आश्रय में रह रहा है। उसने कहा कि सूर्या का लक्ष्य एक एयरोस्पेस इंजीनियर बनना है, और उन्होंने अब तक उसके पाठ्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए हैं।

गहने बेचकर लगभग 40 लाख रुपए की अपनी फीस का भुगतान किया

यूक्रेन के देसात्निकिव स्ट्रीट के ब्लैक सी नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे एन मोहम्मद अधीम की बहन सरिफा ने कहा कि वह अब थोड़ी राहत महसूस कर रही हैं क्योंकि उनका भाई रोमानिया में एक दूतावास आश्रय में है। मेरे पिता ने गहने बेचकर लगभग 40 लाख रुपए की अपनी फीस का भुगतान किया। उन्होंने अपनी पूरी बचत मेरे भाई की शिक्षा के लिए खर्च की। मोहम्मद के पास कोर्स पूरा करने के लिए एक साल बचा है। मेरे पिता अब बेरोजगार हैं। हालांकि, मेरे भाई की सुरक्षित वापसी अब प्रमुख महत्व है। बाकी सब कुछ उनके आने के बाद तय किया जाएगा।

