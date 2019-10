आईआईटी मद्रास के छात्रों ने किया कमाल, आपदा राहत पर आसमान से नजर रखने के लिए तैयार किया ड्रोन

Third Eye In The Sky: उच्च और निम्न ऊंचाई पर लोगों की स्थिति का सटीक पता लगाने में मदद कर सकती है IIT Madras Students Develop Drone, Disaster Management, Chennai Hindi News, IIt Madras Hindi News