चेन्नई मास्टर प्लान के लिए 20 साल का विजन दस्तावेज

दिसंबर 2025 या अप्रेल 2026 तक अधिसूचित किया जाएगा

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) द्वारा तैयार किया जा रहा चेन्नई के लिए तीसरा मास्टर प्लान दिसंबर 2025 या अप्रेल 2026 तक अधिसूचित किया जाएगा। सीएमडीए ने सोमवार को यहां विजनिंग अभ्यास शुरू किया।

पहली कार्यशाला का शुभारंभ आवास मंत्री एस मुथुस्वामी ने किया। इसका उद्देश्य तीसरे मास्टर प्लान के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करना है जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया (सीएमए) में समग्र, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से जीवंत और समावेशी विकास की परिकल्पना करेगा। पता चला है कि तीन विजन वर्कशॉप शुरू की जाएंगी, जिसके बाद चेन्नई के शहरी पुनर्गठन के लिए मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

चेन्नई के लिए मास्टर प्लान के लिए 20 साल का विजन दस्तावेज एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, एलईए ग्रुप, कनाडा की एक ऑपरेटिंग कंपनी, एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के साथ एक संयुक्त उद्यम में तैयार करेगा। तीसरे मास्टर प्लान में शहरी दृष्टि के निर्माण में वैश्विक अनुभवों की समीक्षा करते हुए एक भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि होने की संभावना है। दूसरे मास्टर प्लान की तरह तीसरा मास्टर प्लान 1,189 वर्ग किमी के लिए तैयार किया जाएगा। मंत्री मुथुस्वामी ने कहा कि सीएमए के विस्तार की घोषणा के बाद क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी।

Third master plan for Chennai to be notified by December 2025 or April 2026