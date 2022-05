13 साल से कोई छुट्टी नहीं ली इस शिक्षिका ने

50 से अधिक पुरस्कार मिल चुके

teacher विल्लुपुरम के पास सुंदरीपलयम गाँव की 47 वर्षीय शिक्षिका ने पिछले 13 वर्षों में कोई छुट्टी नहीं ली। वनियामपलयम में आनंदा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका एस. सरसु ने पिछले 13 वर्षों में कैजुअल, मेडिकल और अर्निंग लीव भी नहीं ली है। वह 2004 से इस स्कूल में काम कर रही है।

